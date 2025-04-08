Ми-35М разнес в щепки «опорник» ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
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Операция российских сил по уничтожению украинских формирований продолжается.
Вертолет Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
На кадрах запечатлено, как летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам. Цели были успешно уничтожены.
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Ситуация в Курской области
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72470 боевиков, 404 танка, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.
Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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