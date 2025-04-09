Около 160 беспилотников ВСУ сбито на 11 регионами России

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Свыше 60 дронов пытались атаковать Кубань.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Массированная атака вражеских беспилотников — 158 украинских дронов сбито в небе над 11 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего — 67 дронов — ликвидированы в Краснодарском крае. 29 БПЛА — над Ростовской областью и 15 — над Северной Осетией.

Также атаке подверглись Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовкая и Орловская области, а еще Крым и Ставропольский край. Кроме того, дроны ВСУ были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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