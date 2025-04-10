Операторы дронов вывели из строя бронемашину ВСУ в ДНР
Наши войска сейчас активно продвигаются на южно-донецком направлении.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
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Ювелирную работу демонстрируют российские операторы бесплотников на южно-донецком направлении. Один из дронов направили в кузов бронемашины, после чего и произошел мощный взрыв. Техника, которую бросили боевики, полностью выведена из строя.
Прямо сейчас наши войска активно продвигаются в сторону Запорожья. Подразделения вышли на трассу, соединяющую этот город с Курахово. Противник, несмотря на укрепленные позиции, отступает. Это публично признают украинские издания. Выход на новый рубеж сильно усложняет логистику ВСУ в районе села Богатырь, куда также пробиваются наши бойцы. Уже заняты четыре опорных пункта и две высоты.
Виртуозной можно назвать работу расчетов беспилотников и на харьковском направлении. Дрон-разведчик выследил украинский гексакоптер. Несмотря на большую разницу в мощности, наш беспилотник сбил вражеский аппарат. После точного попадания снаряда «Баба Яга» заискрилась, стала неуправляемой и рухнула на землю.
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