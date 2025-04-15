Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске

На месте работают пожарные расчеты, они проливают квартиры.

Следственный комитет инициировал расследование после массированной атаки вражеских БПЛА со стороны Украины по мирной инфраструктуре Курска. Об этом рассказали 5-tv.ru в СК РФ.

Представители федерального государственного органа нашли обломки беспилотников. Части дронов будут отправлены на экспертизы, чтобы выявить тип и вид БПЛА. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Последствия атаки дрона ВСУ видны на кадрах. Обстановку на территории жилой многоэтажки в Курске, которая оказалась под ударом вражеского беспилотника, продемонстрировал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Территория, окружающая дом, находится в осколках остекления, а также минимум четыре автомобиля, по словам журналиста, стоят поврежденными.

На месте продолжают работать пожарные расчеты, проливающие квартиры. До этого власти города сообщали о ликвидации очага возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск.