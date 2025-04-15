Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 944 0

Корреспондент «Известий» показал обстановку у поврежденного БПЛА дома в Курске

Фото, видео: Telegram/Курская область/kurskadm; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На месте работают пожарные расчеты, они проливают квартиры.

Следственный комитет инициировал расследование после массированной атаки вражеских БПЛА со стороны Украины по мирной инфраструктуре Курска. Об этом рассказали 5-tv.ru в СК РФ.

Представители федерального государственного органа нашли обломки беспилотников. Части дронов будут отправлены на экспертизы, чтобы выявить тип и вид БПЛА. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Последствия атаки дрона ВСУ видны на кадрах. Обстановку на территории жилой многоэтажки в Курске, которая оказалась под ударом вражеского беспилотника, продемонстрировал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Территория, окружающая дом, находится в осколках остекления, а также минимум четыре автомобиля, по словам журналиста, стоят поврежденными.

На месте продолжают работать пожарные расчеты, проливающие квартиры. До этого власти города сообщали о ликвидации очага возгорания.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск.

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