Путин: раненные в зоне СВО муниципальные служащие получат выплаты

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 18 0

Путин: служащие приграничных муниципалитетов получат выплаты при ранении на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Меры поддержки также будут оказаны семьям погибших.

Для муниципальных служащих, раненных или погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине или на территории приграничных районов, а также их семей, будут предусмотрены выплаты от государства. Об этом на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В данном случае люди, которые работают в приграничье <…> также рискуют, как и наши товарищи, наши коллеги, которые приезжают на новые территории, и, безусловно, здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем», — объяснил российский лидер.

Более того, Владимир Путин подчеркнул, что меры государственной поддержки не станут единовременными. Финансовая помощь будет оказана столько раз, сколько потребуется жителям приграничных районов. На данный момент, по словам президента, действуют меры поддержки для командированных на новые территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о провале очередных попыток нанести поражение России на поле боя.

Тема:
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