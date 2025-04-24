«Беременна или анорексия»: почему поправилась Ольга Бузова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

Ольга Бузова признала, что набрала лишний вес

«Беременна или анорексия»: Бузова пожаловалась на лишний вес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость устала от постоянной травли в сети.

Певица Ольга Бузова не беременна, как предполагают многие ее поклонники, а просто немного набрала вес. Об этом сама звезда рассказала эксклюзивно изданию 7Дней.ru, пожаловавшись на очередную критику своей внешности в социальных сетях.

Были времена, когда 39-летнюю звезду обвиняли в излишней худобе и анорексии. Но поклонникам, как говорится, не угодишь. Теперь же Ольгу, наоборот, упрекают в наборе лишнего веса.

«Я то поправляюсь, то худею, и сразу пишут, мол, Бузова беременна или у нее анорексия. Но я девочка, я тоже могу расслабиться, где-то больше поесть», — рассказала артистка.

Телеведущая совсем не скрывает, что в последнее время действительно прибавила в весе. По ее словам, после 35 лет килограммы быстро «прилипают» и избавиться от них становится все сложнее. Но даже в таком жестком рабочем режиме Ольге удается поддерживать себя в форме. Для этого она усиленно занимается по два раза в день в спортзале вместе с тренером.

«У меня сумасшедший график, конечно, в нем случается и неправильное питание. Но потом я все компенсирую, в том числе спортом», — поделилась Бузова с журналистами.

Певица также добавила, что занимается спортом и тренирует сердечно-сосудистую систему для того, чтобы в 65 лет наслаждаться жизнью, ходить на бачату и путешествовать, как ее мама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова устала от концертов, шоу, интервью и съемок. Она вырвалась в отпуск. В данный момент путешествие привело ее в Китай.

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