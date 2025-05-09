Не все артисты смогли посетить в этот день Красную площадь. Ольга Бузова, Стас Пьеха, Ида Галич и другие знаменитости наблюдали за торжеством онлайн, но все равно остались под сильным впечатлением.

Внимание всего мира, в особенности россиян, было приковано сегодня к главному Параду Победы на Красной площади. Даже самые занятые люди, включая политиков, деятелей культуры и артистов, отложили все свои дела, чтобы стать свидетелем этого события.

Некоторым посчастливилось наблюдать за парадом с трибун — на Красной площади были замечены сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, актер Стивен Сигал, народный артист РФ Владимир Машков, рэпер ST, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и другие.

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Последний вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной, так торопился на мероприятие, что решил добраться до Красной площади с помощью столичной подземки.

Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

Другие же следили за парадом по телевизору. И впечатления у них от увиденного были не меньше, чем у тех, кому удалось лицезреть это событие вживую.

Так, например, популярный блогер Ида Галич наблюдала за торжеством из дома вместе с семьей. Она подчеркнула, что мероприятие прошло на высоком уровне. Особенно ее впечатлили инновационные технологии с применением искусственного интеллекта, которые сделали трансляцию Парада Победы еще более зрелищной.

«В этом году очень красиво еще и сняли Парад. Просмотрена каждая минута. Классные ИИ-вставки и ракурсы необычные. Про сами колонны вообще молчу! Красавцы и умницы! За погоду отдельный лайк. Облака и солнце» — прокомментировала Галич.

Отвлечь от экрана телевизора во время трансляции Парада Победы невозможно было и ее пятилетнего сына Леона — уж очень увлеченно он наблюдал за торжеством.

Сын блогера Иды Галич смотрит Парад Победы. Instagram*/galichida

Репер Егор Крид, который на днях довел до слез зрителей во время выступления на концерте в честь 80-летия Великой Победы, тоже следил за парадом онлайн. В личном блоге артист опубликовал снимок экрана телевизора, на котором был запечатлен пеший расчет.

«Гордость! С праздником! С 80-летием Победы!» — подписал он публикацию.

Несколько слов стоит добавить о вышеупомянутом выступлении Егора Крида. На концерте он исполнил песню Муслима Магомаева «Журавли» и Марка Бернеса «Сережка с Малой Бронной». Его исполнение глубоко тронуло зрителей. Они аплодировали стоя и слушали певца, поднявшись с кресел, на протяжении всего его выступления.

Рэпер Егор Крид посмотрел Парад Победы из дома. Instagram*/ egorkreed

Певец Стас Пьеха не смог лично присутствовать на Красной площади, поскольку выступает сегодня на посвященном этому великому дню концерте в Екатеринбурге.

Однако даже плотный график не помешал ему посмотреть Парад Победы — наблюдал за грандиозным мероприятием артист прямо во время полета.

«А мы летим в Екатеринбург, будем петь для вас. До встречи! И с праздником всех! Ура!» — подписал Стас Пьеха опубликованные в личном блоге кадры.

© РИА Новости/Александр Натрускин; Instagram*/wolfieha; 5-tv.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова тоже посмотрела Парад Победы, находясь за тысячи километров от России.

«Несмотря на то, что я очень далеко, душой и сердцем я всегда с Россией. Особенно сегодня. В этот великий день для нашей страны. С Днем Победы!» — написала артистка в личном блоге, опубликовав себя укутанной в российский флаг.

Она отметила, что ее переполняют чувства гордости за свою страну. А Парад Победы еще раз продемонтрировал мощь России.

Певица Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы. Instagram*/buzova86

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Виктория Цыганова поздравила россиян в 80-летием Великой Победы.

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