«Переполняют чувства гордости!» — реакция звезд на Парад Победы в Москве
Ольга Бузова и Ида Галич остались в восторге от Парада Победы на Красной площади
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Не все артисты смогли посетить в этот день Красную площадь. Ольга Бузова, Стас Пьеха, Ида Галич и другие знаменитости наблюдали за торжеством онлайн, но все равно остались под сильным впечатлением.
Внимание всего мира, в особенности россиян, было приковано сегодня к главному Параду Победы на Красной площади. Даже самые занятые люди, включая политиков, деятелей культуры и артистов, отложили все свои дела, чтобы стать свидетелем этого события.
Некоторым посчастливилось наблюдать за парадом с трибун — на Красной площади были замечены сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, актер Стивен Сигал, народный артист РФ Владимир Машков, рэпер ST, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и другие.
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Последний вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной, так торопился на мероприятие, что решил добраться до Красной площади с помощью столичной подземки.
Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru
Другие же следили за парадом по телевизору. И впечатления у них от увиденного были не меньше, чем у тех, кому удалось лицезреть это событие вживую.
Так, например, популярный блогер Ида Галич наблюдала за торжеством из дома вместе с семьей. Она подчеркнула, что мероприятие прошло на высоком уровне. Особенно ее впечатлили инновационные технологии с применением искусственного интеллекта, которые сделали трансляцию Парада Победы еще более зрелищной.
«В этом году очень красиво еще и сняли Парад. Просмотрена каждая минута. Классные ИИ-вставки и ракурсы необычные. Про сами колонны вообще молчу! Красавцы и умницы! За погоду отдельный лайк. Облака и солнце» — прокомментировала Галич.
Отвлечь от экрана телевизора во время трансляции Парада Победы невозможно было и ее пятилетнего сына Леона — уж очень увлеченно он наблюдал за торжеством.
Сын блогера Иды Галич смотрит Парад Победы.
Репер Егор Крид, который на днях довел до слез зрителей во время выступления на концерте в честь 80-летия Великой Победы, тоже следил за парадом онлайн. В личном блоге артист опубликовал снимок экрана телевизора, на котором был запечатлен пеший расчет.
«Гордость! С праздником! С 80-летием Победы!» — подписал он публикацию.
Несколько слов стоит добавить о вышеупомянутом выступлении Егора Крида. На концерте он исполнил песню Муслима Магомаева «Журавли» и Марка Бернеса «Сережка с Малой Бронной». Его исполнение глубоко тронуло зрителей. Они аплодировали стоя и слушали певца, поднявшись с кресел, на протяжении всего его выступления.
Рэпер Егор Крид посмотрел Парад Победы из дома.
Певец Стас Пьеха не смог лично присутствовать на Красной площади, поскольку выступает сегодня на посвященном этому великому дню концерте в Екатеринбурге.
Однако даже плотный график не помешал ему посмотреть Парад Победы — наблюдал за грандиозным мероприятием артист прямо во время полета.
«А мы летим в Екатеринбург, будем петь для вас. До встречи! И с праздником всех! Ура!» — подписал Стас Пьеха опубликованные в личном блоге кадры.
© РИА Новости/Александр Натрускин; Instagram*/wolfieha; 5-tv.ru
Певица и телеведущая Ольга Бузова тоже посмотрела Парад Победы, находясь за тысячи километров от России.
«Несмотря на то, что я очень далеко, душой и сердцем я всегда с Россией. Особенно сегодня. В этот великий день для нашей страны. С Днем Победы!» — написала артистка в личном блоге, опубликовав себя укутанной в российский флаг.
Она отметила, что ее переполняют чувства гордости за свою страну. А Парад Победы еще раз продемонтрировал мощь России.
Певица Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Виктория Цыганова поздравила россиян в 80-летием Великой Победы.
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