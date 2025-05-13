Ежедневно днем и ночью расчеты сканируют небо.

Воздушное прикрытие боевых позиций организовали зенитчики группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» создали непреодолимый барьер для вражеских беспилотников, обеспечив надежную защиту российских подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Ежедневно расчеты ЗРК «Стрела-10» ведут непрерывный контроль воздушного пространства, защищая позиции российских войск от вражеских беспилотников, отражая многочисленные попытки ВСУ провести разведку и нанести удары с использованием различных типов беспилотных летательных аппаратов. При обнаружении разведывательных беспилотников противника зенитчики оперативно выезжают на боевую позицию, разворачивают комплекс, осуществляют захват цели и производят пуск ракеты, гарантированно уничтожая воздушную угрозу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.