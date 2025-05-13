В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации объявили в Бурятии. В одном из районов едва не сгорел целый поселок. В огне сейчас леса и поля. Но, пожалуй, самой горячей точкой России все еще остается Забайкалье. Регион лидирует по количеству пожаров в стране. Сейчас пламя уже на подходе к Транссибирской магистрали, и это всерьез угрожает остановкой железнодорожного сообщения. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков оценил масштабы бедствия.

Огненное кольцо вокруг поселка Яблоново сужается с каждой минутой. Ураганный и переменчивый ветер с порывами до 20 метров в секунду буквально разбрасывает пламя во все стороны.

«Этот участок находится в непосредственной близости от Транссибирской магистрали. Поймать такой ландшафтный пожар почти невозможно: сухая трава мгновенно вспыхивает в разных частях. Главное — не допустить перехода пламени на контактный распределительный центр», — показал обстановку корреспондент.

«Есть небольшая угроза Транссибирской магистрали. Приняты меры ручного тушения рабочими пожарного поезда. Будем выставлять поезд на главный путь, разворачивать линии. Будет угроза полной остановки работы Транссибирской магистрали», — рассказал заместитель начальника пожарного поезда Виталий Андреевский.

В самом поселке густая пелена едкого дыма, трудно даже дышать. Местные жители не спят уже третью ночь подряд, караулят дома.

«Горит пожар со всех сторон, обложил весь поселок. Всю ночь не спали до шести утра, пока не собрались наши местные мужчины, не пригнали сюда технику с бочками с водой, и только тогда мы немного успокоились», — отметила местная жительница Оксана Гадрахманова.

До ближайших жилых домов огню осталось всего несколько километров. Жители попеременно выходят на дежурство. С собой лопаты и ранцевые огнетушители.

«Стараемся не подпускать к домам близко, и везде так: просто дома спасаем, чтобы люди не страдали», — рассказал местный житель Алексей Васильков.

С начала года в Забайкалье сгорело больше миллиона гектаров леса — это в несколько раз превышает прошлогодние показатели. Край лидирует по количеству пожаров в стране, и сложная климатическая обстановка лишь усугубляет ситуацию.