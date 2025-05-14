Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране

Бушуют лесные пожары в соседнем Забайкалье. Там огонь тоже подступает к населенным пунктам, а также к одной из главных транспортных артерий страны — Транссибирской магистрали. За ситуацией на месте следит специальный корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Этот участок в непосредственной близости от Транссибирской магистрали. Поймать такой ландшафтный пожар почти невозможно: сухая трава мгновенно вспыхивает в разных частях. Главное — не допустить перехода пламени на распределительный контактный центр.

«С пяти часов утра, даже всю ночь отстаивали. Пошел с Тургутуя и идет. Там обжигали и здесь сейчас. Всю ночь бегали», — рассказал местный житель Александр Морозов.

Сейчас в Забайкалье огнем охвачены почти 600 тысяч гектаров.