Пелена едкого дыма: Забайкальский край лидирует по количеству пожаров в стране

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Огонь вплотную подошел к Транссибирской магистрали.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

Бушуют лесные пожары в соседнем Забайкалье. Там огонь тоже подступает к населенным пунктам, а также к одной из главных транспортных артерий страны — Транссибирской магистрали. За ситуацией на месте следит специальный корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Этот участок в непосредственной близости от Транссибирской магистрали. Поймать такой ландшафтный пожар почти невозможно: сухая трава мгновенно вспыхивает в разных частях. Главное — не допустить перехода пламени на распределительный контактный центр.

«С пяти часов утра, даже всю ночь отстаивали. Пошел с Тургутуя и идет. Там обжигали и здесь сейчас. Всю ночь бегали», — рассказал местный житель Александр Морозов.

Сейчас в Забайкалье огнем охвачены почти 600 тысяч гектаров.

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