Собянин сообщил еще о четырех сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 32 0

Всего за двое суток на территории страны было уничтожено 485 вражеских дронов.

Собянин сообщил о ликвидации еще четверых беспилотников

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена очередная атака четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

За день 22 мая было сбито 34 беспилотника в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья.

Всего за двое суток с 20 по 22 мая, по данным Министерства обороны России, было уничтожено 485 вражеских дронов. Больше всего атак пришлось на Орловскую область — там было ликвидировано 135 БПЛА.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подвигах сапера с позывным «Нарыв». Он стал фронтовой легендой для фронтовых товарищей. Однажды он на себе вытащил раненого штурмовика, одновременно сражаясь с дронами. Военный находится в зоне боевых действий с самого начала специальной военной операции.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

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