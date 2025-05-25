ВС РФ после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль границы

Наши бойцы значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Российские военнослужащие после освобождения Курской области выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы РФ. Об этом сообщает пресс-центр «Севера».
ВС России значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.
В результате успешных действий взять под контроль Локню удалось подразделениям группировки войск «Север». Потери ВСУ в ходе боев на этом направлении составили свыше 155-ти боевиков. Также противник понес потери и в военной технике — танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.
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