ВС РФ после освобождения Курской области создают зону безопасности вдоль границы

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 60 0

Наши бойцы значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области.

Российские военнослужащие выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Тема:
Курская область

Российские военнослужащие после освобождения Курской области выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль границы РФ. Об этом сообщает пресс-центр «Севера».

ВС России значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Локня в Сумской области, Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

В результате успешных действий взять под контроль Локню удалось подразделениям группировки войск «Север». Потери ВСУ в ходе боев на этом направлении составили свыше 155-ти боевиков. Также противник понес потери и в военной технике — танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

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