Российская армия освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области, сообщил в Минобороны РФ. ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на аэродроме Староконстантинов, цель ударов достигнута, добавили в ведомстве.

Российская армия поразила пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. ВСУ потеряли за сутки до 1 415 боевиков.

Российские средства ПВО за сутки сбили 220 беспилотников ВСУ, из них 139 — вне зоны проведения специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.