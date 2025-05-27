Наши бойцы поразили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российская армия освободила населенный пункт Старая Николаевка в ДНР, заявили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.
ВС РФ поразили общевойсковой полигон, склады с боеприпасами, а также ракетно-артиллерийское вооружение противника. Российские средства ПВО за сутки сбили 204 дрона ВСУ, из них 141 — вне зоны СВО.
ВСУ за сутки потеряли более 1 475 боевиков в зоне спецоперации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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