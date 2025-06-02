«Мам, слышишь, что-то летит?» — жительница Курска рассказала об атаке ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 649 0

Жительница Курска рассказала об атаке ВСУ на город

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

После падения обломков беспилотников загорелись частные дома в городе.

Несколько частных домов в Курске получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ этой ночью. Местная жительница Татьяна, в жилье которой попали обломки вражеского дрона, рассказала 5-tv.ru о произошедшем.

«Услышали жужжание. Сын сказал: «Мам, слышишь, что-то летит?» Я говорю, что слышу. И все, полетели осколки... Дым, пыль. Я вышла из ванной, все стекла выбило, свекровь порезала руку», — рассказала женщина.

Татьяна вместе с семьей не сразу смогла выбраться из дома, поскольку взрывной волной была деформирована входная дверь.

«Погнуло и с одной стороны, и с другой», — отметила женщина.

Также у семьи был поврежден автомобиль – у машины выбило стекла, а осколками посекло кузов и салон.

Об атаке беспилотников ВСУ в Курске ранее сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он рассказал, что после падения обломков беспилотников загорелись частные дома и гараж. Также повреждения получил многоквартирный дом.

 

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