Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

Обновлено в 03:59 мск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Спустя 12 минут после первого сообщения об атаке дронов ВСУ мэр Москвы уточнил, что было уничтожено еще три беспилотника.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Так, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, 5 июня, дежурными средствами ПВО было уничтожено 30 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Курской областях, а также над Крымом и Московским регионом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восстанавливают энергоснабжение в Запорожской и Херсонской областях после атак украинских боевиков.