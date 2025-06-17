Всем покинуть Тегеран! Дональд Трамп сделал шокирующее заявление

Что ждет столицу Ирана?

Президент США Дональд Трамп заявил: «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова», — добавил Трамп.

Меж тем, системы ПВО в небе над Тегераном отражают очередную израильскую атаку, передает телеканал Al Jazeera. Было сбито несколько объектов. Сообщается о взрывах в городе.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД арабских и исламских стран заявили о нарушении Израилем Устава ООН. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Ирана прежде назвали удар ЦАХАЛ по зданию гостелерадио преступлением. В МИД Исламской республики уверены: Совет Безопасности ООН обязан вмешаться.