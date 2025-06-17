Всем покинуть Тегеран! Дональд Трамп сделал шокирующее заявление
Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран
Фото: Reuters/Ken Cedeno
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Что ждет столицу Ирана?
Президент США Дональд Трамп заявил: «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова», — добавил Трамп.
Меж тем, системы ПВО в небе над Тегераном отражают очередную израильскую атаку, передает телеканал Al Jazeera. Было сбито несколько объектов. Сообщается о взрывах в городе.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД арабских и исламских стран заявили о нарушении Израилем Устава ООН. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Ирана прежде назвали удар ЦАХАЛ по зданию гостелерадио преступлением. В МИД Исламской республики уверены: Совет Безопасности ООН обязан вмешаться.
- 17 июн
- Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
- 17 июн
- Внутренний раскол: Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде
- 17 июн
- Большой симфонический оркестр провел концерт в Баку после эвакуации из Ирана
- 17 июн
- Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля
- 17 июн
- В Израиле допустили попытку убийства верховного лидера Ирана
- 17 июн
- Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке
- 17 июн
- Более 320 россиян эвакуировали из Ирана благодаря работе дипломатов
- 17 июн
- «Железный купол» не справляется: системы ПВО Израиля не могут перехватить все цели
- 17 июн
- Три человека погибли на нефтяных заводах в Хайфе в ходе ударов Ирана
- 17 июн
- Главы МИД арабских и исламских стран заявили о нарушении Израилем Устава ООН
Читайте также
80%
Нашли ошибку?