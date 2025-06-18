Последствия неминуемы: Иран может стать для США «вторым Вьетнамом»

Вступление Штатов в войну станет «ошибкой», уверены военные эксперты.

При прямом военном столкновении США и Ирана, последний, скорее всего, выстоит. Кроме того, события могут развиваться по сценарию Вьетнама или Афганистана. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Ситуация не из лучших. Думаю, Иран выстоит, и это будет плюсом для Китая и России. Но если Иран будет свергнут, это станет ударом для них — они потеряют ключевого союзника на Ближнем Востоке. В любом случае, это еще больше ослабит Запад. Репутация Запада и Дональда Трампа ухудшится… Они могут победить военно, но легко могут увязнуть, как во Вьетнаме, Афганистане, Ираке», — отметил эксперт.

Расмуссен подчеркнул, что хотел бы видеть реальные переговоры между Вашингтоном и Тегераном, а не то, что происходит между странами сейчас.

По мнению специалиста, вступление США в войну станет «ошибкой», так как Штаты истощили и себя, и Европу в конфликте на Украине. Киев же для американцев, по словам Расмуссена, «безнадежный проект», который уже «списали как провальный». Главным инициатором военной экспансии Вашингтона против Ирана является Израиль.

«Иран — последняя страна… которую они еще не разрушили. Так что они пойдут на Иран. И мы все знаем, что в Иране нет ядерного оружия. Все это понимают. Нетаньяху твердит, что Иран „в нескольких днях“ от создания ядерной бомбы, но ее нет. Да, они обогащают уран. В основном для исследований, для медицинских целей и ядерной энергетики», — подчеркнул эксперт.

Ядерный нарратив же для Америки является поводом для вмешательства в дела Ирана. Похожая ситуация, по словам Расмуссена, уже была в Ираке и в Ливии.

Главное опасение бывшего военного состоит в возможности применения ядерного оружия со стороны Израиля.

«Иран — не Ирак. Иран сильнее. <…> Я опасаюсь, что Израиль может применить ядерное оружие, что будет катастрофой», — поделился своими мыслями Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана.