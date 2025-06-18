Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Лидеры обсудили урегулирование вопросов ядерной программы Ирана.

Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухамедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Сообщается, что обе стороны выражают обеспокоенность эскалацией, которая может привести к серьезным последствиям для региона.

Лидеры подчеркнули важность прекращения огня и возвращения к урегулированию вопросов ядерной программы Ирана политико-дипломатическим путем.

Российский лидер еще раз подтвердил готовность выступить посредником в продвижении диалога между сторонами конфликта.