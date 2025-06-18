Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ ситуацию на Ближем Востоке
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Лидеры обсудили урегулирование вопросов ядерной программы Ирана.
Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухамедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Сообщается, что обе стороны выражают обеспокоенность эскалацией, которая может привести к серьезным последствиям для региона.
Лидеры подчеркнули важность прекращения огня и возвращения к урегулированию вопросов ядерной программы Ирана политико-дипломатическим путем.
Российский лидер еще раз подтвердил готовность выступить посредником в продвижении диалога между сторонами конфликта.
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