Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

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Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ ситуацию на Ближем Востоке

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Лидеры обсудили урегулирование вопросов ядерной программы Ирана.

Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухамедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Сообщается, что обе стороны выражают обеспокоенность эскалацией, которая может привести к серьезным последствиям для региона.

Лидеры подчеркнули важность прекращения огня и возвращения к урегулированию вопросов ядерной программы Ирана политико-дипломатическим путем.

Российский лидер еще раз подтвердил готовность выступить посредником в продвижении диалога между сторонами конфликта.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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