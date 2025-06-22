«Кто будет подписывать?»: Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского

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Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского как участника переговоров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам главы государства, Москва готова контактировать с представителями Киева, однако вопрос заключается не в переговорах, а в юридической ответственности за будущие договоренности.

Чем дальше, тем очевиднее даже для спонсоров становится никчемность президента Украины Владимира Зеленского. Он теперь как чемодан без ручки.

Москве его статус давно понятен. И призывы сесть с ним за стол переговоров вызывают непонимание. Ну сядем. А дальше что?

«Я готов встречаться со всеми, в том числе с Зеленским. Да, вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом! Вопрос: кто будет подписывать документ?» — сказал президент России Владимир Путин.

Ответа на этот вопрос ни на Западе, ни в Киеве по-прежнему нет. Меж тем он один из ключевых. Да, по текущей повестке можно договариваться с кем угодно, у кого есть рычаги управления.

Например, об обмене пленными: процесс продолжился и на этой неделе. Можно договариваться и о гуманитарных акциях — Россия передала шесть тысяч тел украинских боевиков и готова передать еще три тысячи. Но это разовые вещи. Дальше что? Где взять гарантии соблюдения договоренностей на годы и десятилетия вперед?

Пока таких гарантий нет и даже предложений вразумительных нет. Вот специальная военная операция и идет своим чередом.

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