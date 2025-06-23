Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана в результате ударов США

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Он отметил, что спутниковые снимки подтверждают масштабы разрушений.

Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов Ирана в результате ударов США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Вооруженные силы США нанесли мощные удары по ядерной инфраструктуре Ирана, уничтожив все ключевые объекты. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Колоссальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, что подтверждают спутниковые снимки. Уничтожение — подходящий термин», — написал Трамп, комментируя последствия авиаударов.

По его словам, американские удары достигли целей с высокой точностью. Он подчеркнул, что разрушения затронули подземные сооружения, где находились элементы ядерной программы Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США подтвердили нанесение авиаударов по территории Ирана. Представители Пентагона назвали целью операции «пресечение угрозы» и «предупреждение дальнейшей эскалации».

Ранее, писал 5-tv.ru, ЦАХАЛ сообщил об ударе по военным объектам Ирана.

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