Израиль нанес удары по иранской тюрьме Эвин
ЦАХАЛ продолжает обстреливать иранские города.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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ЦАХАЛ нанес удары по тюрьме Эвин в Тегеране. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
We warned Iran time and again: stop targeting civilians!— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 23, 2025
They continued, including this morning.
Our response:
Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ
Израиль возобновил обстрелы Ирана. В этот раз атаке подверглась столица Исламской Республике — Тегеран. Удар пришелся прямо по зданию тюрьмы Эвин. Эту информацию также подтверждает иранское телевидение.
«Да здравствует свобода», — так иронично прокомментировал произошедшие Гидеон Саар в на своей странице в соцсети X.
Известно, что удар пришелся по входу в тюрьму. Информация о пострадавших пока нет.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». С тех пор страны периодически обменивались ударами. Сообщалось о десятках раненных мирных жителям с обоих сторон.
В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда президент Америки Дональд Трамп заявил об успехе операции.
Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя прокомментировал атаки США по Ирану.
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