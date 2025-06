Израиль нанес удары по иранской тюрьме Эвин

ЦАХАЛ нанес удары по тюрьме Эвин в Тегеране. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ