Израиль нанес удары по иранской тюрьме Эвин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

ЦАХАЛ продолжает обстреливать иранские города.

Израиль нанес удары по иранской тюрьме Эвин

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

ЦАХАЛ нанес удары по тюрьме Эвин в Тегеране. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Израиль возобновил обстрелы Ирана. В этот раз атаке подверглась столица Исламской Республике — Тегеран. Удар пришелся прямо по зданию тюрьмы Эвин. Эту информацию также подтверждает иранское телевидение.

«Да здравствует свобода», — так иронично прокомментировал произошедшие Гидеон Саар в на своей странице в соцсети X.

Известно, что удар пришелся по входу в тюрьму. Информация о пострадавших пока нет.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». С тех пор страны периодически обменивались ударами. Сообщалось о десятках раненных мирных жителям с обоих сторон.

В ночь на 22 июня в конфликт вмешались США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда президент Америки Дональд Трамп заявил об успехе операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя прокомментировал атаки США по Ирану.

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