Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алексии
У девочки врожденный порок сердца.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказывали историю Алексии из Калининграда. У нее врожденный порок сердца, из-за чего возникает постоянный дефицит кислорода.
Девочке нужна сложная операция. Но на нее не хватает трех миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо.
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