Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алексии

Эфирная новость 23 0

У девочки врожденный порок сердца.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказывали историю Алексии из Калининграда. У нее врожденный порок сердца, из-за чего возникает постоянный дефицит кислорода.

Девочке нужна сложная операция. Но на нее не хватает трех миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо.

Тема:
День Добрых Дел
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