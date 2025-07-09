Дипломат напомнила, что западные поставщики оружия Украине являются соучастниками военных преступлений киевского режима.

Мария Захарова призвала международное сообщество решительно осудить террористические акты укронацистов в Курске и Рыльске. Официальный представитель МИД особо отметила, что БПЛА в Курске были направлены на пляж, где отдыхали семьи с детьми.

«Они знали, эти украинские неонацисты, по кому они будут стрелять», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что необходимо увидеть «подлинную картину творимых киевским режимом зверств».

«Западные спонсоры, кто поставляет киевскому режиму вооружение, должны понимать, что они несут непосредственную ответственность за террор против российских детей, против женщин нашей страны, против мирного населения», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской пляж в Курске, в результате погибли три человека. Также ВСУ атаковали Центральную районную больницу (ЦРБ) и административное здание местной фирмы в городе Рыльск Курской области, в результате пострадали две женщины. Другой вражеский беспилотник был направлен на здание ЗАО «Агрофирма Рыльская». После его попадания начался пожар.