Жара и влажность: почему летом возрастает риск заразиться инфекциями

Терапевт Ольга Чистик: чаще летом россияне болеют кишечными инфекциями
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Медики рассказали, какие заболевания особенно распространены в жаркий сезон.
В теплое время года вероятность подхватить инфекцию значительно увеличивается. Это связано не только с тем, что летом люди ведут более активный образ жизни, но и с благоприятными условиями для размножения микроорганизмов, то есть высокой температурой и влажностью, сообщают в Lenta.ru.
Как отметила терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик, среди наиболее частых заболеваний — острые кишечные инфекции, такие как ротавирус и норовирус, сальмонеллез, дизентерия, а также гепатиты A и E.
Помимо этого, в летний период сохраняется риск заражения респираторными вирусами, включая коронавирус и различные ОРВИ, особенно у людей со сниженным иммунитетом.
Жара и повышенная влажность также способствуют развитию грибковых и бактериальных поражений кожи. Частыми становятся инфекции из-за мацерации и микротравм эпидермиса. Кроме того, в сезон активизируются переносчики опасных заболеваний — клещи и комары.
По словам Чистик, в это время нередко фиксируются случаи клещевого энцефалита, боррелиоза и лихорадки Западного Нила.
Эксперт «СБЕР ЕАПТЕКИ», провизор Дмитрий Гуров подчеркнул, что крепкий иммунитет помогает организму легче переносить вирусные и кишечные инфекции, ускоряя выздоровление.
Однако он предостерег, что в отношении ряда заболеваний, таких как менингит, гепатит А или клещевые инфекции, одной лишь иммунной защиты недостаточно. В этих случаях необходима специфическая профилактика — в частности, вакцинация и соблюдение мер безопасности.
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