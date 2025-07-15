Более 50 беспилотников боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО над регионами РФ за ночь

Наибольшее число БПЛА было сбито над Белгородской областью.
Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев
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В ночь с 14 на 15 июля силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. В результате было уничтожено 55 БПЛА боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В сообщении уточняется, что в небе над Белгородской областью было сбито 32 беспилотных летательных аппарата. В Воронежской области было уничтожено 12 БПЛА, в акватории Черного моря — шесть дронов. Над Липецкой областью было сбито три беспилотника.
Также сообщается об уничтожении одного БПЛА над Ростовской областью и одного — над Курской областью.
Министерство обороны Российской Федерации 13 июля опубликовало информацию о том, что системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в различных регионах страны.
Согласно предоставленным данным, 26 БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью, еще четыре — над Воронежской областью. Также три дрона были перехвачены в воздушном пространстве Липецкой и Нижегородской областей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за минувшую неделю было уничтожено почтим 700 БПЛА боевиков ВСУ благодаря системе «Купол Донбасса».
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