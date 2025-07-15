Внутри или снаружи? Как автомобилистам обезопасить себя от грозы

Спасатель Щетинин: во время грозы безопаснее оставаться внутри автомобиля
Фото: 5-tv.ru
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Молнии особенно опасны на открытой местности.
Автомобиль безопаснее открытого пространства на улице во время грозы. Об этом изданию aif.ru рассказал Сергей Щетинин — заслуженный спасатель России.
«Если вы находитесь в автомобиле во время грозы, то лучше не выходить из него. Шины автомобиля — это единственное из промышленный вещей, что спасет от удара молнии. Вот более-менее гарантия того, что вы останетесь живы», — объяснил спасатель.
По словам эксперта, если гроза вас застала на открытой местности, то необходимо найти овраг и укрыться в нем. При этом все имеющиеся с собой металлические предметы нужно убрать как можно дальше.
В овраге необходимо принять определенное положение: сесть, ноги держать вместе, а голову накрыть руками. После этого останется только дождаться окончания грозы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что молнии стерли с лица земли жилые дома и убили троих человек, среди которых один несовершеннолетний. Непогода обрушилась сразу на несколько регионов России.
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