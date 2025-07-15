Внутри или снаружи? Как автомобилистам обезопасить себя от грозы

Молнии особенно опасны на открытой местности.

Автомобиль безопаснее открытого пространства на улице во время грозы. Об этом изданию aif.ru рассказал Сергей Щетинин — заслуженный спасатель России.

«Если вы находитесь в автомобиле во время грозы, то лучше не выходить из него. Шины автомобиля — это единственное из промышленный вещей, что спасет от удара молнии. Вот более-менее гарантия того, что вы останетесь живы», — объяснил спасатель.

По словам эксперта, если гроза вас застала на открытой местности, то необходимо найти овраг и укрыться в нем. При этом все имеющиеся с собой металлические предметы нужно убрать как можно дальше.

В овраге необходимо принять определенное положение: сесть, ноги держать вместе, а голову накрыть руками. После этого останется только дождаться окончания грозы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молнии стерли с лица земли жилые дома и убили троих человек, среди которых один несовершеннолетний. Непогода обрушилась сразу на несколько регионов России.