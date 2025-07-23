Волны закипели: вода в Японском море нагрелась до рекордных +27 градусов

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Вода в Японском море стала опасной для обитающих там моллюсков

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Если для туристов это комфортная температура, то устрицы и гребешки могут не пережить подобную жару.

Аномально жаркая погода на Дальнем Востоке раскалила Японское море. Вода в нем нагрелась до рекордных +27 градусов. И судя по прогнозам, это не предел. То, что для отдыхающих хорошо, для морских обитателей — настоящая катастрофа.

Местные рыбаки уже считают убытки. Устрицы и гребешки гибнут в таких условиях. А те, что выживают, могут быть опасны для человека. Почему — разбирался корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Море цветет — тиной и растениями затянута вода на полтора метра в глубину. Для иглокожих, губок и моллюсков эта территория больше не пригодна: растения отвоевали территорию.

«Устрицы, или японский гребешок развиваются колониями. Такие места по научному называются банками. Вот здесь гребешковая банка существует больше десяти лет. Только посмотрите, как сейчас это выглядит», — рассказывает корреспондент.

Совершенно мертвое дно усыпано створками моллюсков: венерки, анадары и спизула — все погибли. Размеры ракушек небольшие, это молодь — будущее флоры Японского моря.

«Скорее всего, мы отметим массовую гибель. Причем это не сразу видно. Вот этот перегрев локальный — моллюск заболел, как любой живой организм. Заболел — болеть он может несколько месяцев. Он может погибнуть зимой — не пережить зиму», — отметил старший научный сотрудник ННЦ морской биологии им. Журмунского ДВО РАН Сергей Масляников.

Летом моллюски должны накапливать питательные вещества. А при таких температурах воды в море они как вареные — вялые и малоактивные. Обычно настолько теплым Японское море бывает всего пару недель в году — в августе. А в этот раз корейское течение разогрело воду уже в июне — стресс для гидробионтов затяжной, месяца на три.

«У каждого гидробионта, в нашем случае это устрицы, в разных точках мира есть оптимальный режим, при котором она развивается и растет. Когда вода холоднеет, она впадает в анабиоз, перестает питаться. Когда вода теплеет, ей становится плохо, жарко, получается естественный отход», — рассказал аквафермер Сергей Вахнин.

Этот самый естественный отход у аквафермеров в этом году выше обычного. Еще и садки с мальком приходится чаще чистить от микроводорослей. Все это сказывается на цене культивированных моллюсков — они дорожают, расходы на содержание нужно покрывать.

«Мы можем только свой технологический процесс подстраивать под те условия, которые возникают. Большого влияния нет на процесс. Если резко вода потеплеет — то все у нас попередохнет», — поделился аквафермер Александр Патрин.

Ученые сейчас вообще запрещают есть диких моллюсков. Теплая вода сделала их опасными для человека.

«Появились водоросли, достаточно в высокой концентрации, которые могут быть потенциально опасны, потому что продуцируют диарейные токсины, которые подлежат обязательному контролю в морепродуктах», — рассказала ведущий научный сотрудник ННЦ морской биологии им. Журмунского ДВО РАН Татьяна Орлова.

Жара в Японском море вызвала и естественную миграцию рыбы. Ушла та, что любит холодную воду, зашла — южная.

Температура на юге региона сейчас сравнялась с температурой субтропиков — Вьетнама и Таиланда. Теплая вода конечно приятнее, но и опаснее. И к такому фермеры оказались не готовы.

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