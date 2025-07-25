За ночь силы ПВО России уничтожили 105 украинских беспилотников

ВСУ попытались атаковать девять регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны РФ (ПВО) сбили 105 украинских дронов (БПЛА) над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать девять регионов России. Больше всего беспилотников было направлено на Белгородскую область — 26 штук. На один БПЛА меньше было сбито над Брянской областью. Над Ростовской уничтожили 23 аппарата. Над акваторией Азовского моря перехватили девять БПЛА, а над Краснодарским краем сбили восемь безбилетников. В Ставрополье уничтожили пять дронов. В Курской и Тамбовской областях перехватили по три аппарата, над Воронежской сбито два дрона, а над Орловской — один.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что две сотрудницы Федеральной пассажирской компании погибли в Сочи в результате атаки украинских дронов.
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