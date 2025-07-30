Жителей Северо-Курильска эвакуируют после землетрясения и угрозы цунами

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Подземные толчки магнитудой 7,9 зафиксированы утром 30 июля.

Жителей Северо-Курильска эвакуируют после землетрясения и угрозы цунами

Фото: Елена Верещака/ТАСС

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Власти начали эвакуацию населения Северо-Курильска после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля на территории Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, магнитуда подземных толчков составила 7,9. В связи с этим была объявлена угроза цунами. Как отметил глава региона, все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан уже принимаются, люди из потенциально опасных зон перемещаются на возвышенные участки местности. Сотрудники экстренных служб работают в усиленном режиме.

По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ЕГС РАН) сообщили об угрозе цунами на побережье Авачинского залива. Тогда уточнялось, что очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров, магнитуда сейсмособытия составила 7,0.

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