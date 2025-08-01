Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Опубликованы кадры атаки российского самолета Су-34

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Цель поражена, экипаж благополучно вернулся нп базу.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по пункту управления БПЛА боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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