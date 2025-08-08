Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Также беспилотники были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России за полтора часа уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 09:45 до 11:15 по Москве. Из них шесть дронов сбиты над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Тульской областью и над Азовским морем.

За ночь с 7 на 8 августа российские ПВО также сбили 30 беспилотников над шестью регионами, включая Ростовскую, Саратовскую, Брянскую области и Крым.

В связи с угрозой с воздуха над Краснодарским краем 8 августа были объявлены сирены экстренного оповещения, а аэропорт Геленджика временно приостановил работу и ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 30 украинских беспилотников
7 авг
В Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок
7 авг
Средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ
7 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России перехватили 82 украинских беспилотника
7 авг
Пожар на ж/д станции начался в Волгоградской области после атаки БПЛА
7 авг
При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя
6 авг
Три человека пострадали от атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области
6 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 51 украинский беспилотник
6 авг
В годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших
5 авг
Подстанция загорелась после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области
+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

13:55
Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за заявлений о «фальшивом» голоде в Газе
13:48
Гастроли МХТ имени Чехова начались в Китае
13:40
Силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских дронов над пятью регионами РФ
13:33
В кратчайшие сроки: Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии
13:33
Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество в торговой и гуманитарных сферах
13:25
Дмитрий Журавлев ответил на то, что его шипперят с Иванченко: «Это нормально»

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс