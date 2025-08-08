Средства противовоздушной обороны России за полтора часа уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны были ликвидированы в период с 09:45 до 11:15 по Москве. Из них шесть дронов сбиты над Орловской областью, три — над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Тульской областью и над Азовским морем.

За ночь с 7 на 8 августа российские ПВО также сбили 30 беспилотников над шестью регионами, включая Ростовскую, Саратовскую, Брянскую области и Крым.

В связи с угрозой с воздуха над Краснодарским краем 8 августа были объявлены сирены экстренного оповещения, а аэропорт Геленджика временно приостановил работу и ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

