Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения

Алексей Мокряков
Губернатор Бусаргин заявил о возможных жертвах после атаки БПЛА ВСУ

Повреждения на одном из промышленных предприятив Саратовской области из-за БПЛА

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Одно из промышленных предприятий повреждено.

Предварительно, один человек погиб в результате атаки БПЛА ВСУ в Саратовской области, повреждения получило местное промышленное предприятие. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно один человек погиб», — написал чиновник.

Накануне, 9 августа, в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель. Об этом сообщал 5-tv.ru. В предшествующую ночь ВСУ пытались атаковать 12 российских регионов. Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 28 БПЛА. Также массированной атаке подверглись Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО РФ сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов.

