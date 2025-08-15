Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников

Большая часть дронов была перехвачена над Белгородской областью и Крымом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Средства противовоздушной обороны России в период с 8:00 до 11:00 мск 15 августа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской областью, шесть — над Крымом, а еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Все цели были перехвачены дежурными расчетами ПВО.
Ранее в этот же день Минобороны информировало о ликвидации двух украинских беспилотников в Белгородской области в период с 7:00 до 7:10 мск. Таким образом, общее количество сбитых в регионе и прилегающих районах аппаратов за утро 15 августа составило 16.
