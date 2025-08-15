Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников

Борис Сатаров
Большая часть дронов была перехвачена над Белгородской областью и Крымом.

Силы ПВО России за три часа сбили 14 украинских беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России в период с 8:00 до 11:00 мск 15 августа уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской областью, шесть — над Крымом, а еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Все цели были перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Ранее в этот же день Минобороны информировало о ликвидации двух украинских беспилотников в Белгородской области в период с 7:00 до 7:10 мск. Таким образом, общее количество сбитых в регионе и прилегающих районах аппаратов за утро 15 августа составило 16.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

