Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа в ночь с 19 на 20 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России в Telegram-канале.

Из этих дронов восемь сбили над территорией Курской области, семь — над Брянской областью, еще пять — над Белгородской областью. Также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) было уничтожено над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

На регионы России периодически совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом последователи киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.