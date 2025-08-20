Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России
Из общего числа над Курской областью предотвратили восемь вражеских атак.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа в ночь с 19 на 20 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России в Telegram-канале.
Из этих дронов восемь сбили над территорией Курской области, семь — над Брянской областью, еще пять — над Белгородской областью. Также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) было уничтожено над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.
На регионы России периодически совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом последователи киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы страны ракетами.
