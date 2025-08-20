Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 71 0

Из общего числа над Курской областью предотвратили восемь вражеских атак.

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа в ночь с 19 на 20 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны России в Telegram-канале.

Из этих дронов восемь сбили над территорией Курской области, семь — над Брянской областью, еще пять — над Белгородской областью. Также два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) было уничтожено над территорией Республики Крым и один — над акваторией Черного моря.

На регионы России периодически совершаются атаки со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом последователи киевского режима применяют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 авг
Да будет свет: на всей территории Запорожья восстановлено электроснабжение
20 авг
За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника
19 авг
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России
19 авг
В Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы
17 авг
Двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском
17 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 46 украинских дронов над регионами РФ
16 авг
Мужчина с сыном погибли при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
16 авг
Силы ПВО России за ночь сбили 29 украинских БПЛА над регионами РФ
15 авг
Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
15 авг
Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области
+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс