Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России

Дарья Орлова
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Волгоградской областью.

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Минувшей ночью над регионами России средствами ПВО было уничтожено 23 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество БПЛА — 13 — замечено над Волгоградской областью. Над территорией Ростовской области и Республики Крым уничтожено еще по пять.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы.

