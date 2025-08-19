Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских дрона над регионами России
Наибольшее количество беспилотников было сбито над Волгоградской областью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Минувшей ночью над регионами России средствами ПВО было уничтожено 23 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.
Наибольшее количество БПЛА — 13 — замечено над Волгоградской областью. Над территорией Ростовской области и Республики Крым уничтожено еще по пять.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгограде в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли больницы.
