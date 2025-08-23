Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью воздушной разведки подразделения БпЛА.
Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» прямым попаданием уничтожили пункт управления БпЛА и живую силупротивника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Основной задачей артиллеристов 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» является -контрбатарейная борьба. Артиллеристам удается уничтожать пункты управления БпЛА, пункты временной дислокации, бронетехнику и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта управления БпЛА ВСУ. Координаты его расположения были оперативно переданы расчёту орудия «Гиацинт-Б». Военнослужащие получив команду, в считанные минуты навели орудие. Одним пристрелочным, затем двумя предельноточными выстрелами «разобрали» пункт управления БпЛА с последующей детонацией боекомплекта.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
