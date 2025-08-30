Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
Также известно об одном пострадавшем.
Фото: © РИА Новости
Несколько частных домов получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Адыгее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.
«В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском», — сообщил он.
Также сообщается о повреждении одного производственного цеха.
На местах происшествий работают экстренные службы.
Прежде в ООН выразили обеспокоенность участившимися атаками Украины на гражданские объекты России и мирное население. В организации назвали действия киевского режима нарушением международного гуманитарного права.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
