Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее

Виктория Алакоз
Также известно об одном пострадавшем.

Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Несколько частных домов получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Адыгее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновском», — сообщил он.

Также сообщается о повреждении одного производственного цеха.

На местах происшествий работают экстренные службы.

Прежде в ООН выразили обеспокоенность участившимися атаками Украины на гражданские объекты России и мирное население.  В организации назвали действия киевского режима нарушением международного гуманитарного права.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

