ВС РФ создали зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

По данным Генштаба, военные удерживают территории и блокируют силы украинских боевиков.



Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Спецоперация

Российские войска выполняют задачи по созданию зоны безопасности вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. Об этом 30 августа заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года. Об этом сообщает сайт Министерства обороны России.

«Успешно выполняются задачи по созданию вдоль нашей границы зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях», — отметил он.

Герасимов уточнил, что группировка войск «Север» ведет действия по созданию зоны безопасности после разгрома украинских подразделений и ликвидации их вклинения на территории Курской области.

Согласно опубликованным данным, в Сумской области под контроль российской армии перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов. В Харьковской области продолжаются боевые действия на волчанском и липцовском направлениях, где ведется улучшение позиций российских подразделений.

Кроме того, по словам Герасимова, в районе Купянска украинские формирования оказались практически полностью блокированы. В настоящее время группировка войск «Запад» удерживает около половины территории города, продолжая наступательные действия.

Тема:
Спецоперация
