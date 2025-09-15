Без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 сентября

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Ночью в Подмосковье температура может упасть до +5 градусов.

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 15 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 15 сентября, ждет теплая погода без осадков. Однако синоптики сообщают о небольшой облачности. Такой прогноз приводится на сайте Гидрометцентра.

В Москве температура воздуха днем будет от +21 до +23 градусов. Однако к ночи столбики термометров опустятся до +8 градусов.

В Подмосковье, согласно прогнозу, будет чуть прохладнее, чем в столице. Днем температура будет колебаться в пределах +18 до +23 градусов. Ночью же стоит ожидать заметного падения температуры до +5 градусов. Однако заморозков в этот раз не предвидится.

К тому же ожидается юго-восточный и южный ветер, скорость которого составит от трех до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление же, по прогнозам специалистов, чуть понизится по сравнению с 14 сентября и будет составлять от 754 до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что бабье лето придет в Москву во второй половине сентября. По ее словам, температура может превысить отметку в 25 градусов. Однако период тепла продлится недолго. Традиционно бабье лето заканчивается в Москве 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городах на севере Подмосковья синоптики зафиксировали «радиационные» туманы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
15 сент
В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
14 сент
Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
13 сент
Жителей Москвы и области предупредили о заморозках с 13 сентября
9 сент
Тайфун обрушился на южное побережье Китая
8 сент
В Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы
5 сент
Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
3 сент
Бабье лето продолжает радовать столицу: как долго продлится период потепления
3 сент
«Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву
31 авг
Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа
28 авг
Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
В Госдуме выступили за запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
6:58
В Аризоне полиция задержала мужчину, повредившего мемориал Чарли Кирка
6:50
День Мамонтия: что можно и нельзя делать 15 сентября
6:38
В Ангарске произошел взрыв в жилом доме
6:19
В Сибири выпал первый снег: замело Красноярский край и Туву
6:00
Ка-52М уничтожил живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео