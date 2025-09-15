Без заморозков: синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 сентября

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 15 сентября, ждет теплая погода без осадков. Однако синоптики сообщают о небольшой облачности. Такой прогноз приводится на сайте Гидрометцентра.

В Москве температура воздуха днем будет от +21 до +23 градусов. Однако к ночи столбики термометров опустятся до +8 градусов.

В Подмосковье, согласно прогнозу, будет чуть прохладнее, чем в столице. Днем температура будет колебаться в пределах +18 до +23 градусов. Ночью же стоит ожидать заметного падения температуры до +5 градусов. Однако заморозков в этот раз не предвидится.

К тому же ожидается юго-восточный и южный ветер, скорость которого составит от трех до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление же, по прогнозам специалистов, чуть понизится по сравнению с 14 сентября и будет составлять от 754 до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что бабье лето придет в Москву во второй половине сентября. По ее словам, температура может превысить отметку в 25 градусов. Однако период тепла продлится недолго. Традиционно бабье лето заканчивается в Москве 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в городах на севере Подмосковья синоптики зафиксировали «радиационные» туманы.

