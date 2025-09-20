Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября

В предстоящую субботу, 20 сентября, Москву и Подмосковье ожидает переменная облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра.

Столица встретит этот субботний день температурой воздуха от +16 до +18 градусов. Уже ближе к вечеру столбик термометра начнет опускаться, достигнув минимальной отметки около +11 градусов ночью.

Что касается Подмосковья, здесь дневная температура будет варьироваться от +14 до +19 градусов, тогда как ночью возможно падение температуры до +8 градусов.

Осень продолжает демонстрировать стабильность в атмосферном давлении: оно составит от 748 до 749 мм ртутного столба. Ожидается также умеренный западный ветер со скоростью порядка 5–10 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX