Осень вступает в права: какая погода будет в Москве 20 сентября

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Ожидается умеренный западный ветер со скоростью порядка 5–10 метров в секунду.

Какая погода будет в Москве 20 сентября

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Тема:
Погода

В предстоящую субботу, 20 сентября, Москву и Подмосковье ожидает переменная облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра.

Столица встретит этот субботний день температурой воздуха от +16 до +18 градусов. Уже ближе к вечеру столбик термометра начнет опускаться, достигнув минимальной отметки около +11 градусов ночью.

Что касается Подмосковья, здесь дневная температура будет варьироваться от +14 до +19 градусов, тогда как ночью возможно падение температуры до +8 градусов.

Осень продолжает демонстрировать стабильность в атмосферном давлении: оно составит от 748 до 749 мм ртутного столба. Ожидается также умеренный западный ветер со скоростью порядка 5–10 метров в секунду.

Тема:
Погода
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10


