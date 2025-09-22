Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в Ростовской области

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Губернатор региона заявил, что никто не пострадал.

Что известно об атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Таганроге и трех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе», — заявил чиновник.

Слюсарь добавил, что в результате атаки никто из жителей региона не пострадал.

Однако, по сообщениям губернатора, без последствий не обошлось. В хуторе Красная звезда Миллеровского района в результате атаки дронов произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара составила сто квадратных метров. Сообщается, что сотрудники МЧС уже справились с огнем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли в Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
21 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Крыму погибли два человека
21 сент
Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
21 сент
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
21 сент
Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
20 сент
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
17 сент
Четыре мирных жителя пострадали за сутки в Херсонской области от атаки ВСУ
9 сент
Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
8 сент
Денис Пушилин сообщил о новых погибших в результате атаки боевиков ВСУ по ДНР
8 сент
Дрон ВСУ влетел в девятиэтажный дом в ДНР
7 сент
«Били по гражданским»: пять человек пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:54
В Правительстве РФ поддержали проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
6:50
В Москве начались масштабные проверки точек по продаже табака для кальянов
6:50
В России упал спрос на молочные продукты
6:35
Генетики из США пообещали воскресить знаменитую птицу додо
6:32
«Заглянула в сумку»: певицу MIA BOYКА обокрали в Турции
6:21
Экс-руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление» объявлен в розыск

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год