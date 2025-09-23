На Китай надвигается супертайфун
Ранее сильный ураган накрыл Филиппины.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yang Guanyu; 5-tv.ru
Супертайфун надвигается на Китай. Стихия может ударить уже в ближайшие часы. Приближающуюся гигантскую воронку видно из космоса.
В КНР уже не работают предприятия и учебные заведения. Парализовано движение транспорта. Жителей с южных территорий экстренно эвакуируют.
Накануне этот ураган наивысшей, пятой категории, разорил Филиппины. Гигантские волны затопили прибрежные районы. Порывы ветра снесли десятки деревьев. Дороги завалены обломками и оползнями. Многие районы остались без электричества.
Ранее 5-tv.ru писал, что сильные дожди обрушились на юго-восток Франции, вызвав масштабные наводнения.
Город Марсель практически ушел под воду. По улицам хлынули бурные потоки, сметая все на своем пути.
Похожая ситуация — в Тулоне. Там из-за непогоды пришлось отложить футбольный матч. Поле и раздевалки стадиона затопило, продолжать игру в таких условиях было невозможно.
