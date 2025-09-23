На Китай надвигается супертайфун

Ранее сильный ураган накрыл Филиппины.

Тема:
Погода

Супертайфун надвигается на Китай. Стихия может ударить уже в ближайшие часы. Приближающуюся гигантскую воронку видно из космоса.

В КНР уже не работают предприятия и учебные заведения. Парализовано движение транспорта. Жителей с южных территорий экстренно эвакуируют.

Накануне этот ураган наивысшей, пятой категории, разорил Филиппины. Гигантские волны затопили прибрежные районы. Порывы ветра снесли десятки деревьев. Дороги завалены обломками и оползнями. Многие районы остались без электричества.

Ранее 5-tv.ru писал, что сильные дожди обрушились на юго-восток Франции, вызвав масштабные наводнения.

Город Марсель практически ушел под воду. По улицам хлынули бурные потоки, сметая все на своем пути.

Похожая ситуация — в Тулоне. Там из-за непогоды пришлось отложить футбольный матч. Поле и раздевалки стадиона затопило, продолжать игру в таких условиях было невозможно.

