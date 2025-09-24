Конфликт на Ближнем Востоке возможно завершить лишь путем дипломатии, а не зачисткой мирного населения. Постпред России при ООН Василий Небензя и на заседании Совбеза по Газе подчеркнул, что признание Палестины — исторический долг всего цивилизованного мира.

«Почти два года Западный Иерусалим последовательно строит и навязывает миру искаженную картину, в которой палестинцы — люди второго сорта. Израильский удар по Дохе, одного из ключевых посредников переговоров, четко продемонстрировал, что Израиль нацелен не на дипломатию, а на бесконечную войну», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Но даже несмотря на вопиющий удар по Дохе, Катар продолжит посредничество по урегулированию в секторе Газа. Об этом заявил эмир страны и призвал Совбез ООН к решительным действиям против политики Нетаньяху.

Тем более, что Тель-Авив препятствует любым попыткам помочь голодающему анклаву. В арабских СМИ появились кадры, как беспилотник атакует один из кораблей так называемой «флотилии свободы», на котором активисты пытаются доставить палестинцам гуманитарные грузы.

Также появляется информация, что уже сегодня Израиль остановит работу единственного международного контрольно-пропускного пункта, расположенного в долине реки Иордан. Именно здесь палестинцы с Западного берега могли покинуть обстреливаемые районы, минуя территорию еврейского государства.

