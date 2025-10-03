Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за полтора часа с 21:30 до 23:00 уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря, а один средства ПВО уничтожили над территорией Крыма.

Кроме того, в Минобороны сообщили о том, что в период с 18:00 до 20:00 над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 2 октября, что за неделю в результате ударов ВСУ погибли 17 человек.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ.

