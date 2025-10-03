Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.

Сколько беспилотников уничтожили ПВО вечером 2 октября

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за полтора часа с 21:30 до 23:00 уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря, а один средства ПВО уничтожили над территорией Крыма.

Кроме того, в Минобороны сообщили о том, что в период с 18:00 до 20:00 над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 2 октября, что за неделю в результате ударов ВСУ погибли 17 человек.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
2 окт
Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек
2 окт
Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ
1 окт
Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
1 окт
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
30 сент
Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
29 сент
Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
28 сент
Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
28 сент
В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
27 сент
За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
27 сент
В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:06
Владимир Путина выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
1:50
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа
1:21
«Не можу найти»: на Украине заявили о пропаже мэра Киева Виталия Кличко
0:48
«Стабильные и стратегические»: Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком
0:34
Последнее утро: отец разбудил детей в школу, а затем застрелил их
0:29
«Осадочек остался»: Путин об отношениях России с Финляндией и Швецией

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео