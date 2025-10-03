Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ за полтора часа

Два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за полтора часа с 21:30 до 23:00 уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что два дрона были перехвачены над акваторией Черного моря, а один средства ПВО уничтожили над территорией Крыма.
Кроме того, в Минобороны сообщили о том, что в период с 18:00 до 20:00 над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 2 октября, что за неделю в результате ударов ВСУ погибли 17 человек.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Захарова: за неделю от ударов ВСУ погибли 17 человек
- 2 окт
- Силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над территорией РФ
- 1 окт
- Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев скончался в больнице после атаки ВСУ
- 1 окт
- Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ
- 30 сент
- Силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами России
- 29 сент
- Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье
- 28 сент
- Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
- 28 сент
- В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека
- 27 сент
- За минувшую ночь силы ПВО России уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами РФ
- 27 сент
- В Брянской области украинский беспилотник повредил кровлю многоквартирного дома
Читайте также
58%
Нашли ошибку?