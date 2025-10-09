Дональд Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира 2025 года

Дарья Орлова
Имя лауреата станет известно 10 октября.

Кто номинирован на Нобелевскую премию мира 2025 года

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года. Об этом сообщает испанская газета Pais со ссылкой на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.

Как отмечает издание, в этом году на премию мира поступило 338 номинаций, среди которых 244 физических лица и 94 организации. Хотя официальный список претендентов не разглашается, директор PRIO, консультирующего Нобелевский комитет, подтвердила участие Трампа в числе кандидатов.

Имя лауреата премии мира будет объявлено 10 октября. По данным журналистов, американский политик давно выражает стремление получить эту награду и прикладывает усилия, чтобы предстать миротворцем на мировой арене.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован мирным путем.

«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию», — сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп также подчеркивал, что США не участвуют в боевых действиях напрямую, а лишь поставляют вооружение странам НАТО, которые затем передают его Киеву. По словам президента, разрешение украинского кризиса может оказаться даже сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке, хотя он и отмечал, что поддерживает хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

