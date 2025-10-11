Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке

Мирный житель тяжело ранен в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве „Комсомолец“ (Никитовский район). Тяжелейшее ранение получил хирург второй больницы. Человек все десять лет не отходил от операционного стола», — уточнил градоначальник.

Приходько отметил, что пострадавший лишился руки и ноги.

В этот же день, добавил мэр, Горловка уже подвергалась атаке ВСУ. В результате ударов дронов повреждены автомобили и крыша жилого дома.

На регионы России постоянно совершаются атаки со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом боевики киевского режима задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные российские регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области.

