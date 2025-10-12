Надо утепляться: какая погода ожидает Москву 12 октября

В области может быть чуть холоднее, чем в столице.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
В Москве 12 октября ожидается дождь и до +9 градусов
В воскресенье, 12 октября, Москву и Подмосковье ожидает переменная облачность с прояснениями и местами небольшой умеренный дождь. Соответствующий прогноз опубликован на официальном сайте Гидрометцентра.
Столица встретит этот воскресный день типичной осенней температурой воздуха: днем она будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла. Уже ближе к вечеру столбик термометра начнет опускаться и достигнет минимальной отметки до +3 градусов.
Что касается Подмосковья, то днем жители смогут насладиться прохладой +4 до +9 градусов тепла, тогда как ночью возможно падение температуры до 0 градусов.
Если говорить об атмосферном давлении, то следует ожидать его падения. При норме 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье его значение составит от 748 до 749 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, ожидается умеренный южный, западный и юго-западный ветер со скоростью порядка 6–12 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru рассказал, когда в Москве выпадет первый снег.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 11 окт
- Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
- 10 окт
- «Барбара» затопила дворы, дороги и парковки в «Сириусе»
- 10 окт
- Как пережить осень без болезней и депрессии: 5 простых шагов к крепкому иммунитету
- 10 окт
- Россиян предупредили об аномально холодной зиме
- 9 окт
- Зима близко: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
- 9 окт
- Зима пришла: Новосибирск накрыл мощный снежный циклон
- 9 окт
- Синоптик рассказала, какой зимы ждать жителям Москвы
- 9 окт
- Время загадывать желания: москвичи смогут увидеть метеорный дождь в пятницу
- 8 окт
- Приамурье утопает в сугробах — введен режим повышенной готовности
- 7 окт
- Пальто или пуховик? Когда в Москве выпадет первый снег
Читайте также
93%
Нашли ошибку?