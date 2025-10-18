Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Боевики ВСУ ночью нанесли удар по пункту временного размещения беженцев.

Жертвы удара беспилотников ВСУ 18 октября

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью украинские дроны совершили налет на село Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных, сообщил глава региона Владимир Сальдо в официальном Telegram-канале.

«Также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей», — написал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 41 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
18 окт
Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
18 окт
Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
18 окт
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
17 окт
В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
16 окт
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
16 окт
Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
16 окт
Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
14 окт
Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
13 окт
За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ 
13 окт
Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

15:03
«Безответственно себя повел»: Тима Белорусских о творчестве после долгой паузы
14:51
Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
14:34
Орбан: есть большой шанс, что переговоры в Будапеште приведут к миру на Украине
14:19
Евросоюз хочет послать президента Финляндии следить за Путиным на саммите с США
14:03
Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
13:45
Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

Сейчас читают

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий Запорожской АЭС
«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео