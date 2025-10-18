Семейная пара погибла от атаки украинских беспилотников в Херсонской области
Боевики ВСУ ночью нанесли удар по пункту временного размещения беженцев.
Фото: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ночью украинские дроны совершили налет на село Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области. Погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных, сообщил глава региона Владимир Сальдо в официальном Telegram-канале.
«Также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей», — написал губернатор.
Ранее 5-tv.ru писал, что минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 41 вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
С самого начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ. Украинские формирования используют для нападений не только беспилотные летательные аппараты, но и осуществляют ракетные удары по приграничным районам страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник
- 18 окт
- Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области
- 18 окт
- Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 17 окт
- В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона
- 16 окт
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми
- 16 окт
- Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник
- 16 окт
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области
- 14 окт
- Средства ПВО России за ночь уничтожили 40 беспилотников ВСУ над регионами РФ
- 13 окт
- За ночь силы ПВО России уничтожили 103 украинских дрона над регионами РФ
- 13 окт
- Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в пяти районах Ростовской области
Читайте также
81%
Нашли ошибку?