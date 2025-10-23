Двенадцать человек пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Раненым оказывается вся необходимая помощь.

Какие травмы у пострадавших от ВСУ в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Двенадцать мирных жителей были ранены в результате массированных атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Стрелецкое Белгородского района боевики киевского режима дважды атаковали коммерческий объект беспилотными летательным аппаратами (БПЛА). От обстрела пострадали шесть человек: четверо мужчин и две женщины.

У мужчин врачи диагностировали различные осколочные ранения рук и ног, у одной из женщин — осколочное ранение руки, у второй — осколочное ранение живота и ног. В настоящий момент раненые доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода.

Глава региона отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

При этом в самом Белгороде атака дрона пришлась на местную остановку. В результате пострадали еще шесть человек, среди них был несовершеннолетний. У пяти женщин выявили осколочные ранения головы и ног. Пострадавшие проходят обследование в городской больнице. Подросток 17 лет наблюдается с баротравмой и осколочным ранением ноги в детской областной клинической больнице.

В селе Стрелецкое на коммерческом объекте были повреждены остекление, фасад и оборудование.

Атаки пришлись и на три легковых автомобиля. От другого удара загорелся неэксплуатируемый частный дом. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

На следующем коммерческом объекте оказались повреждены фасад и четыре легковых автомобиля. К тому же в поселке Октябрьский дрон ударил по коммерческому объекту — там повреждения получили остекление, кровля и фасад.

В Белгороде удары повредили легковой автомобиль, коммерческий объект, кровлю многоквартирного дома, остекление социального объекта и административного здания.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
